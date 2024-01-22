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31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken partiler de adaylarını açıklıyor. Peki, MHP Yozgat Belediye Başkanı adayı kim? Detaylar haberimizde…

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkanı adayını henüz açıklamazken kulislerde net olarak adayın Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel olduğu ve AK Parti ile MHP ortaklığının söz konusu olmadığı konuşuluyor.

“YOZGAT İKİDEN BÜYÜKTÜR”

Başkan Ömer Açıkel, aday olacağının sinyalini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla veriyor.

Son olarak Ömer Açıkel, “Yozgat ikiden büyüktür. Çaylar hazır mı canlar?” diyerek açıklanan AK Parti ve Yeniden Refah Partisi adaylarına atıfta bulundu.