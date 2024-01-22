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1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile birlikte, mobil hat kullanıcılarını doğrudan etkileyecek olan Özel İletişim Vergisi'nde önemli bir artış gerçekleşti. 1999 Gölcük depremi sonrasında başlatılan Özel İletişim Vergisi, 2024 yılı itibarıyla 260 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı.

Bu vergi artışıyla ilgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyuruldu ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre, bütün mobil hat sahiplerinden alınacak olan Özel İletişim Vergisi, 12 ay taksitlere bölünerek fatura tutarlarına yansıtılacak.

Ayrıca, bu vergi artışının yanı sıra, 'Telsiz Kullanım Ücreti'nde de 2024 yılı itibarıyla bir zammın gerçekleştiği biliniyor. 2023 yılında 9,43 TL olarak belirlenen ücret, 2024 yılında 15 TL seviyelerine yükseldi.

Mobil hat kullanıcıları için yapılan yeni düzenleme ile birlikte, vergi ve ücretlerdeki bu artışlar dikkat çekiyor:

Özel İletişim Vergisi 400 TL oldu.

Telsiz Kullanım Ücreti 15 TL oldu.

Bu değişikliklerin mobil hat kullanıcıları üzerindeki etkileri, telefon faturalarına yansıyan maliyetler açısından önem arz etmektedir.