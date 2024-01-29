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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde Yozgat il ve ilçe Belediye Başkanı adaylarını açıklandı.

Genel Merkez tarafından Şefaatli Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Müjdat Karaca olarak açıklandı.

Müjdat Karaca adaylığının açıklanması üzerine açıklamada bulundu.

Karaca yapmış olduğu açıklamada; “Saygıdeğer Genel Başkanımız Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin takdir ve teveccühleri ile 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde tekrardan Şefaatli Belediye Başkan adayı gösterilmiş bulunmaktayım. Şahsımı bu kutlu görev ile tekrardan şereflendiren bilge liderimize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Göreve başladığımız 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren, önümüze gelen tablo ve bütün dünyada gerçekleşen felaketlerin ülkemizi de etkilemesine rağmen gece gündüz demeden çalışarak önemli mesafeler aldık. Vatandaşlarımıza hizmet yolunda güvenlik ve ahlak ilkelerimizden taviz vermeden tevazu, samimiyet ve gayret içinde olduk. Ve bütün gücümüzle güzel ilçemiz için çalıştık. Bu süre içerisinde, siz kıymetli Şefaatlili hemşerilerimizin yüzünü hiçbir zaman kara çıkarmadık. Söz verdiğimiz gibi kutsal emanetiniz asla leke düşürmedik. Geçen 5 yıllık süre içerisinde yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda, siz değerli hemşerilerimize gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Bundan sonra da yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmaları takdirlerinize sunacağız. Görev yaptığımız bu süreçte her zaman desteklerini gördüğümüz ve bundan sonrada göreceğimizden şüphe duymadığım, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz beyefendiye, Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef beyefendiye, Yozgat İl Başkanımız Sayın Tekin Irgatoğlu beyefendiye ve yönetimine, Şefaatli İlçe Başkanımız Sayın Yüksel Çelebi beyefendiye ve yönetimine, siz değerli Şefaatlili hemşehrilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonrada, önce Allah (c.c.) takdiri ve siz değerli Şefaatlili hemşehrilerimin daha güçlü destekleri ile kaldığımız yerden hiç durmadan şirin ilçemize hizmet etmeye devam edeceğimizden kesinlikle şüphe etmiyorum. Çıktığımız bu yolda gayret bizden takdir ve tevfik Allah'tandır” ifadelerini kullandı.