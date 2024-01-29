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Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisaslaşma alanı olan “endüstriyel kenevir” üzerine bilimsel projeleri kabul görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Malzeme ve Enerji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Gül'ün “Yürütücü” olarak yer aldığı TÜBİTAK “1002- A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı” kapsamında sunulan “Selüloz Esaslı Karbon Lif Üretimi İçin Kenevir Liflerinin Oksidasyon Aşamasının Yerine Getirilmesi ve Karakterizasyonu Üzerine Bir Çalışma” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından destek gördü.

Ayrıca projede Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Korkmaz “Danışman”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Tiyek ve Siirt Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Kemal Şahin Tunçel “Araştırmacı” olarak yer aldı.