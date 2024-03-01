MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, seçim çalışmaları kapsamında kurum ve bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek, yöneticileri ve çalışanları ile hasbihal etti.

Seçimlerin Yozgat’ın geleceği için önemine dikkat ettiği ziyaretlerinde kısa ve öz şekilde projelerini dile getiren Açıkel, seçilmesi halinde layık olmak için çaba sarf edeceklerini ifade etti.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız veren ve neredeyse dur durak bilmeyen MHP Başkan Adayı Ömer Açıkel, kurum ve kuruluşları ziyaret ederek işçilerle görüştü, bazı STK’lara yaptığı ziyaretlerde de Yozgat’a dair önemli açıklamalar yaptı.

Yozgat İl Özel İdaresi ek hizmet binasını ziyaret ederek burada çalışanlarla sohbet eden ve desteklerini isteyen Açıkel, daha sonra Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Akdemir’in misafiri oldu.

Kanser Hastaları Moral ve Motivasyonu Derneği yöneticileri ile bir süre görüştükten sonra Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Şahin’i ziyaret ederek bir süre sohbet eden Açıkel, gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.