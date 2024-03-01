İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Taştan, gençlere yönelik projelerini ve gençlerin sorunlarına dair görüş alışverişinde bulunduğu bu ziyarette, eğitim ve gençlik politikalarına dair önemli mesajlar verdi.

Taştan ziyarette yaptığı konuşmada, “Meslek Yüksek Okulumuzu ziyaret ederek gençlerimizle buluşma fırsatı bulduk. Onların sorunlarını dinledik ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Gençlerimizin eğitim ve istihdam alanlarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirgeyecek projelerimizi anlattık” dedi.

Taştan’ın gençlere yönelik projeleri ve eğitime verdiği önem, seçim vaatleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Yozgat Meslek Yüksek Okulunun öğrencileri ve yönetimi, Taştan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, gençlerin sorunlarına duyarlı bir yönetim anlayışının önemine vurgu yaptılar.

Ziyaret, Yozgat'ta gençlerin sesinin duyulması ve sorunlarına çözüm bulunması noktasında olumlu bir adım olarak değerlendirildi.