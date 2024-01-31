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MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, Lise Caddesinde esnafa ziyaretlerde bulunup vatandaşlarla selamlaştı.

Lise Caddesinde esnaf ve vatandaşla buluşan Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel, esnaf ve vatandaşın kendisini bağrına bastığını aktardı.

Aday Açıkel, Yozgat’ın yarınını planlarken, dünden kalanlara, tarihi dokuya, hatıralara ve şehrin hafızasına sahip çıkacaklarını bildirdi.

“YOZGAT’IMIZI DEĞERLERİYLE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Açıkel ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün hayatımın çoğunun geçtiği Lise Caddesinde ziyaretlerimizi gerçekleştirdim. Beni, bizi özlemle bağrına basan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yarınlarımızı planlarken, dünden bize kalanlara, tarihi dokumuza, hatıralara, şehrin hafızasına sahip çıkacağız. Yozgat’ımızı değerleriyle geleceğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.