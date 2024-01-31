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Sivas’ta rengi ve yapısıyla ‘Dünyadaki Mars’ olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları, yağan karla beyaza büründü.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı kırsal kesimleri beyaza bürüdü. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve görünümüyle ‘Dünyadaki Mars’ olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları da kardan nasibini aldı. Özellikle yaz aylarında kızıllaşarak adeta Mars’a benzeyen kayalıklar, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzaranın tadını çıkartanlar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

“KIŞIN BURASI AYRI GÜZEL OLUYOR”

Yürüyüş için Eğribucak kayalıklarına gelen Faruk Polat, “Buranın oluşumu çok eskiye gidiyor. Üniversite ve valiliğimiz buraya çok değer veriyor, buraya güzel projeler yapacaklar. Önümüzdeki bahar başlayacağını söylüyorlar. Burası çokça yerli turist çekiyor. Yaz aylarında gelenler oldukça fazla oluyor. Burayı Mars diye adlandırıyoruz, isim olarak burası ‘Sivadokya’ olarak geçiyor. Burada öğrenciler, vatandaşlar yürüyüşler yapıyor. Buraya gelen birçok önemli kişi oluyor, onları köyümüzde de ağırlıyoruz. Kışın burası ayrı güzel oluyor, yaz aylarında da güzel oluyor. Kışın daha farklı bir görsellik veriyor. Doğa yürüyüşçüleri geliyor, fotoğraf çekinenler oluyor. Şu an kar az ama güzel bir görüntüsü var. Herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.