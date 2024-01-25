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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 9. etap adaylarını açıkladı. Yozgat adayı yine yok!

Parti, 1 büyükşehir ilçesi, 2 ilçe ve 52 belde olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayının kesinleştiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen adayların isimlerini açıklarken, şu ifadeleri kullandı: "Partimizin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları doğrultusunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 9. etap olarak kesinleşen toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıda yer almaktadır."

İzmir, Çanakkale, Nevşehir, Çorum, Gümüşhane, Tokat, Gümüşhane illerinin adayları açıklanırken Yozgat adayının açıklanmaması komuoyununun aklını karıştırdı.