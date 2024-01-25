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Son maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlar, futbolseverleri ceza sahası çizgisindeki faullerin penaltıya neden olup olmadığını merak etmeye yöneltti.

Süper Lig'de sıkça gündeme gelen penaltı kararları, taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Ceza sahası çizgisi penaltıya dahil mi sorusu, futbol otoriteleri ve taraftarlar arasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu konuda net bir bilgiye ulaşmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan futbol kuralları incelendi.

Buna göre, ceza sahası çizgisi, ceza sahası alanına dahil edilmiştir ve bu çizgide gerçekleşen fauller, elle oynama gibi kural dışı hareketlerde penaltı kararı alınmasına neden olmaktadır.