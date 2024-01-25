Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranını yüzde 45'e çıkaran bir karar aldı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün gerçekleşen toplantıda alınan bu karar, politika faizinde 250 baz puanlık bir artışı temsil ediyor.

Yılın ilk faiz kararı olarak açıklanan bu gelişme, Merkez Bankası'nın geçen ay politika faizini 250 baz puan daha yükselttiği yüzde 42,5'e göre bir artışı içeriyor. Ekonomistler, PPK'nın bu toplantısında politika faizinde bir kez daha 250 baz puanlık bir artış bekliyordu, ve bu beklenti gerçekleşti.

TCMB'nin aldığı bu karar, ekonomi ve finans dünyasında dikkatle takip edilen bir adım olarak öne çıkarken, AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan 14 ekonomistin önceden bu yönde görüş bildirdiği biliniyor.