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İngiltere genelinde bir yatak perakendecisi, olağanüstü bir iş ilanıyla dikkat çekiyor. Tanınmış bir yatak markası, 390 bin TL maaşla sabah akşam uyuyacak bir "Baş Uyku Sorumlusu" arayışında olduğunu duyurdu. Bu ilan, adayların ilgisini çekerken, iş arayanlar arasında şaşkınlık yarattı.

Ülkenin en büyük ve en bilinen yatak perakendecilerinden biri olan firma, 166 mağazasıyla yaygın bir şekilde hizmet veriyor. Firmanın yayınladığı ilanda, "Baş Uyku Sorumlusu" pozisyonu için başvuruları bekledikleri belirtiliyor. Bu benzersiz pozisyon için seçilecek adayın, uzaktan çalışacak olması ve mesaisinin büyük bir kısmını uyuyarak geçirecek olması ilginç bir detay olarak öne çıkıyor. Ayrıca, pozisyon için seçilecek kişiye 874 saatlik bir eğitim sunulacağı ifade ediliyor.

İlanın detayları arasında, "Baş Uyku Sorumlusu"nun görevlerinin firmanın üretim tesislerini ziyaret etmek ve tedarik zincirinin işleyişini öğrenmek olduğu belirtiliyor. Bu özel pozisyon için seçilen kişiye tamı tamına 10 bin Sterlin, yani yaklaşık 390 bin TL maaş ödenecek. Firmanın İK Müdürü Carrie Westwell'e göre, seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir baza test etme fırsatını yakalayacak.

İlginç bir şekilde, bu uzaktan çalışma pozisyonu için firma, adaylardan pazarlama veya sosyal medya alanında üniversite yeterliliği bekliyor. Baş Uyku Sorumlusu pozisyonu, iş arayanlara hem maddi olarak öne çıkan bir fırsat sunuyor hem de ilginç bir iş deneyimi vaat ediyor.