Saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve STK, esnaf ve halk ile bir araya gelmeye devam eden DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım, seçimlere 20 günden az bir süre kala Yozgat Belediyesi tarafından bugün yapılacak olan arsa satış ihalesine tepki gösterdi.

Bu arsaların Yozgatlının malı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Seçime sayılı günler kala yangından mal kaçırır gibi bu arsa satış ihalesinin sebebi nedir?” dedi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli seçimlere 20 gün kala böyle bir ihalenin etik olmadığını vurgulayan DEVA Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Mesut Yıldırım yazılı olarak yaptığı açıklamada; “Kıymetli Yozgatlı hemşehrilerim Hz. Ali ne diyor? ‘Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!’ Ben de buradan Yozgat’a yapılan bir zulmü sizlere duyurmak istiyorum. Yozgat Belediyesi seçim öncesi yangından mal kaçırır gibi 6 adet arsanın satışı için ‘Kapalı Teklif Artırma’ yolu ile ihale açmıştır. Seçimlere 20 günden daha az bir süre kalmışken açılan bu arsa satış ihalesi hiçbir yönden etik değil, şaibelidir. Ben 31 Mart akşamı eğer Yozgat Belediye Başkanı seçilirsem ilk işim bu satışların araştırılması olacaktır. Bu arsa satış ihalelerine katılacak olan şahıs kurum ve kuruluşları da şimdiden uyarmak istiyorum. Seçim öncesi yapılan bu satışta eğer ki olur da bir şaibe çıkarsa ilk işim devletin savcı ve hâkimlerine bildirmek olacaktır. Seçime sayılı günler kala, bu satışın yapılmasını Yozgatlı hemşerilerimin vicdanına bırakıyorum ve bu satışın takipçisi olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.