Yozgat Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde geliştirilen "Rota Yozgat" uygulaması, şehrin turistik değerlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ramazan bayramı yaklaşırken Yozgat’a gelen ve şehirde gezmek isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyan bu uygulama, Yozgat'ın doğal güzelliklerini, tarihi eserlerini ve lezzetlerini keşfetmek isteyenlere yol gösteriyor.

Uygulama, Yozgat ve ilçelerinde belirlenen turistik noktaları 4K fotoğraf ve video, timelapse çekimleri ve 360 derece videolarla kullanıcılara sunarak şehri keşfederken görsel bir şölen sunuyor. Ayrıca, ziyaretçilere Yozgat'ın tanıtımı için özel destinasyonlar ve rotalar da sunuluyor.

"Rota Yozgat" uygulaması, kullanıcıların şehirdeki önemli noktalara nasıl ulaşabilecekleri, neler yapabilecekleri, nerede konaklayabilecekleri ve nerede lezzetli yemekler tadabilecekleri gibi sorulara kolaylıkla cevaplar sunuyor. Bu sayede, Yozgat'ı gezmek isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Teknoloji çağının gereksinimlerine uygun olarak geliştirilen "Rota Yozgat" uygulaması, şehrin zenginliklerini ve kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için önemli bir kaynak haline geliyor. 4K fotoğraf ve video içeriklerinin yanı sıra timelapse çekimleri ve 360 derece videoların yer aldığı bu uygulama, Yozgat'ın çekiciliğini daha da artırıyor.

Yozgat'ı keşfetmek isteyenler için "Rota Yozgat" uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Artık Yozgat'ı keşfetmek çok daha kolay ve keyifli!