Türkiye'de kredi kartlarına dair yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, bankalar önemli kararlar almaya devam ediyor. Detaylar haberimizde:

Türkiye'de kredi kartlarına dair yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, bankalar önemli kararlar almaya devam ediyor. Özellikle nakit avans çekimleri ve taksit sayıları konusunda yapılan düzenlemeler, finans sektöründe çeşitli değişikliklere yol açtı.

Bankaların aldığı yeni kararlara göre, nakit avans çekimlerinde önemli bir kısıtlama getirildi. Artık nakit avans çekimlerinde taksit sayısı 12'den 3'e düşürüldü.

Ayrıca, nakit avans çekimlerindeki tutarlar da kredi kartı limitine sınırlama getirildi. Bu kararlar, birçok bankanın mobil uygulamalarına hızla yansıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vurguladığı gibi, bankalar kredi kartı limitlerini belirlerken belirlenen kurallara uymak zorundalar.

Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konuların gündeme geldiği belirtilirken, bankaların limit belirleme konusunda daha gerçekçi ve bütünlüklü bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın kredi kartı harcamalarına dikkat çekmesi üzerine, sektördeki değişikliklere yönelik çalışmalar hız kazandı.

Kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine ilişkin milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu değişiklikler, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NAKİT AVANS ÇEKİMLERİNDE SINIRLAMA VE FAİZ ORANLARINDA YÜKSELME

Kredi kartı limitleri, faiz oranları ve taksit sayılarına yönelik yapılan düzenlemelerle ilgili beklenen haber geldi. Bankalar, nakit avans çekimlerinde taksit sayısını 12'den 3'e düşürdü. Ayrıca, kredi kartında nakit avans çekimini kart limitinin yalnızca %25'ine sınırlama getirildi.

Ekonomist Murat Muratoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçime kadar bile dayanamadı! Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını 3'e düşürdü... Bari bir açıklama yapılsaydı!" ifadelerini kullandı.

Uzman Şenol Babuşçu ise bankaların kredi kartında nakit avans çekimini kart limitinin %25’i ile sınırlandırdığına dikkat çekerek, "Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin %25’i ile sınırlandırılıyor. Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3’e indiriliyor." dedi.

İhtiyaç kredilerindeki faiz oranlarının yükseltilmesiyle ilgili de haberler gelmekte. Birçok banka, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını artırarak, bazılarında bu oranın %5'in üzerine çıktığı bildiriliyor.

Finansal piyasalardaki bu değişiklikler, enflasyonla mücadele kapsamında önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.