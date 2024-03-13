Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, çocukları unutmayarak özel bir Ramazan eğlencesi organize edeceklerini duyurdu.

Yozgat Büyük Sinema Salonunda bir etkinlik yapacaklarını söyleyen Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, Bu etkinliğin 17 Mart Pazar günü saat 15.00’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, etkinliğin detaylarını da paylaştı. Bubble show, çocuk konserleri, karagöz ve Hacivat gösterileri ile birlikte animasyonlar ve sihirbaz gösterilerinin yer alacağı etkinlik, çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek.

Açıkel, etkinliği duyururken şunları söyledi: "Çocuklarımız için özel olarak hazırladığımız Ramazan eğlencesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yozgatlı aileleri ve çocukları, 17 Mart Pazar günü Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenecek bu renkli etkinliğe davet ediyoruz.”

Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, çocuklara unutulmaz bir deneyim sunacak.