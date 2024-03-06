Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atarak taşıt kredisi hariç, kredilerde sınırları düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası çerçevesinde, taşıt kredileri hariç olmak üzere kredilerde sınırları düşürmek için ilave sıkılaşma adımları attı. Merkez Bankası, ticari krediler için aylık büyüme sınırını %2,5'ten %2'ye indirirken, ihtiyaç kredilerindeki sınırları %3'ten %2'ye çekti. Taşıt kredilerinde ise %2 sınırını koruma kararı alındı.

TCMB'nin duyurusuna göre, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı %2,5'ten %2'ye indirildi, ihtiyaç kredilerindeki sınır %3'ten %2'ye çekildi. Taşıt kredilerinde ise %2 sınırı korundu.

Kredi büyüme sınırlarının etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesisine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeye yönelik ek adımlar üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'ta gerçekleşen toplantısına ilişkin özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadelerine yer verilmişti.