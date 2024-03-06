Geçen yıla göre yüzde yüz zamlanan ramazan pidesi fiyatlarını gören Yozgatlı vatandaşlar çareyi pideyi evde yapmakta buldu.

Evde pide yapmak isteyen vatandaşlar ramazan pidesinin nasıl yapıldığını ve püf noktalarını merak ederek araştırıyor.

Biz de Ramazan pidesinin nasıl yapıldığını ve püf noktalarını vatandaşlar için araştırdık. İşte Ramazan pidesi tarifi ve püf noktaları;

İşte adım adım ev yapımı Ramazan pidesi tarifi ve gerekli malzemeler:

Hamur için gerekli malzemeler:

1 paket instant maya

2,5 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

5 su bardağı un

Sos için gerekli malzemeler:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Üzeri İçin:

Susam ve çörek otu

Pide Yapım Aşamaları:

Hazırlık: Un, instant maya, şeker ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. Ortasını açıp, ılık suyu ekleyerek kenarlardan unu alıp yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışacak yumuşaklıkta olmalı.

Yoğurma: Hamuru tezgahta unla birlikte yoğurun, sonra tekrar kaba alıp üzerini örtün ve 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanma: Hazır olan hamuru tezgaha alıp, 2-3 dakika daha yoğurun. Daha sonra iki eşit parçaya bölün ve bezeler haline getirin. Bezeleri 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Şekillendirme: Fırın tepsisine galeta unu serpip, bezeleri tepsiye alarak şekil verin. Pidelerin kenarlarını yuvarlak şekilde düzenleyin ve bıçakla şeritler atın.

Sos Hazırlığı: Yumurta sarısı ve yoğurdu karıştırıp, hamurun üzerine sürün. Son olarak susam ve çörek otu serpin.

Pişirme: Önceden 230 derecede ısıtılmış fırında pidelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Bu tarifle Ramazan ayında sofralarınızı süsleyecek, dışarıdan alınanlara taş çıkartacak lezzetteki pideleri ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem de maliyeti düşük olan bu ev yapımı Ramazan pidesi, iftar sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Ailece sağlıkla, huzurla tüketebileceğiniz bu pide tarifi ile Ramazan ayının tadını çıkarın.