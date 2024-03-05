Merkez Bankası tarafından yapılan enflasyon açıklamasına göre, Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri incelendiğinde özellikle gıda ve hizmet gruplarında fiyat artışlarının öne çıktığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına dair "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

TCMB'nin raporuna göre, tüketici fiyatları Şubat ayında önceki aya göre yüzde 4,53 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise 2,21 puanlık bir artışla yüzde 67,07 seviyesine yükseldi. Hizmet sektöründe özellikle belirgin olan bu artış, tüm ana gruplarda gözlendi.

Raporda, gıda grubundaki fiyat artışlarının genel olarak güçlenerek yayıldığı ve özellikle yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak manşet enflasyonunu olumsuz etkilediği vurgulandı. Enerji grubundaki fiyat artışlarının ise Kızıldeniz'deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ve Türk Lirası'nın seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yaşandığı belirtildi.

Hizmet grubunda ise ücret ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme eğiliminin etkisiyle fiyat artışlarının devam ettiği ifade edildi. Özellikle kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü bir artış eğilimi gözlemlenirken, eğitim ve haberleşme hizmetlerinde de fiyat artışları dikkat çekti.

Temel mal grubunda ise Şubat ayında aylık enflasyonun zayıfladığı ve özellikle dayanıklı malların fiyatlarının ılımlı bir şekilde arttığı bildirildi. Üretici enflasyonunda ise bir miktar yavaşlama görülürken, yıllık üretici enflasyonunda ise artış yaşandı. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji dışındaki gruplarda aylık enflasyonun yüksek seyrettiği gözlemlendi.

Bu veriler altında, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre aylık artış oranlarının bazı göstergelerde zayıflasa da yüksek seyrettiği ve göstergelerin yıllık enflasyonlarında artış yaşandığı ifade edildi.