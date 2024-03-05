Emekliler için ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme günlerinin planlandığını belirterek bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi.

İkramiyelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Işıkhan, ödeme günlerini planladıklarını belirterek "Bayram öncesinde emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız" şeklinde konuştu.

PRİM GÜNÜ EŞİTLENMESİ

Gazetecilerin "Prim günü eşitlenmesi konusunda da seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, konunun Orta Vadeli Program'da (OVP) olduğunu kaydederek düzenleme içine alınacağını dile getirdi.

"İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında" ifadelerini kullanan Işıkhan, "Emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.