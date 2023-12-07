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Toplantının birinci maddesinde Saraykent ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon başkanı Talat İbiş okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon başkanı İbiş raporla alakalı yaptığı açıklamada, “Saraykent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevli antrenörler tarafından elli altı aktif sporcuya basketbol, futbol eğitimlerinin planlar dahilinde verilmesi. Sporcu yetenek taramasının gerçekleştirilmesi, okullar arası 100’üncü yıl futbol turnuvasının düzenlenmesi okul sporları faaliyetlerinin kapalı spor salonunda yürütülmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Saraykent ilçesi gençlik ve spor il müdürlüğünün ihtiyaçları kapsamında güvenlik kabini yapılması hakkında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerekli görüşmeler yapıldığı, Personel durumu olarak 3 adet Güvenlik ve 2 adet Temizlik personelinin mevcut olduğu görüldü. Saraykent gençlik ve spor ilçe müdürlüğüne bağlı bir adet kapalı spor salonu, bir adet stadyum ve tribünün bulunduğu gerek yerinde yapılan incelemelerde ve gerekse ilçe spor müdürlüğünden bilgi alındı” diye konuştu.

Toplantının son maddesinde Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım bakım ve onarımları hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı İrfan Coşgun okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Coşgun yaptığı açıklamada, “Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerimizden acil ve öncelik bakımından yapılması gereken kilitli parke yapımı işlerimizden 2022 yılında başlanan işlerimizin çoğunun tamamlandığı ve tamamlanması uzun süren işlerimizin de 2023 yılında tamamlanmıştır. Yapılan işlerden Belören köyüne parke bordür, Esentepe köyüne, Gövdecili köyüne, Yeşilhisar köyüne parke ve bordürlerinin yapılarak halkın hizmetine sunulduğu, ayrıca yine ek olarak Bahariye, Abdilli, Güveçli, Müftükışla, Yazıkışla ve Başhoroz köylerinin her birine bin 65 metrekare parke ve 285 metrekare bordür kilitli parke döşemesi yapılarak köylerimizdeki halkımızın hizmetine sunulduğu verilen bilgilerden anlaşılmıştır. Kanalizasyon yapımları ve bakım işlerinden köylerden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda tıkanma ve patlama olan kanalizasyon yapımlarına anında müdahale edilerek işlerin zamanında yapıldığı, köprü menfez çalışmasında herhangi çalışma yapılmadığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.