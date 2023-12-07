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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders sürelerine ilişkin açıklamada bulundu. Ders sürelerinde herhangi bir kısalma olmayacağını belirten Bakan Tekin, sadeleştirmenin yalnızca müfredatta olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders süreleri konusundaki son açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ders sürelerinde herhangi bir kısalma olmayacağını vurgulayan Bakan Tekin, sadeleştirmenin müfredatta gerçekleşeceğini ifade etti.

Müfredat değişiklikleri konusundaki çalışmalar devam ederken, ders saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Bakan Tekin, ders sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirterek, sadece müfredatın güncelleneceğini bildirdi. Bu açıklama, eğitim sistemindeki yeniliklerin sadece müfredat düzeyinde olacağını gösteriyor. Böylece, öğrencilerin ders saatleri konusunda herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaklarına dair kamuoyuna güvence verilmiş oldu.