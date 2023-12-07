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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok platformu üzerinde yaşanan tartışmaları ele almak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya TikTok Türkiye Sözcüsü Emre Gelen de katılarak Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman'ın başkanlığında gerçekleşen görüşmeye önemli katkılarda bulundu.

Hüseyin Yayman, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, özellikle yaş filtresinin etkin bir şekilde uygulanması gerekliliğine vurgu yaparak, TBMM'de bu konuda hazırlıkların yapıldığını belirtti. Ayrıca, dijital mecraların uluslararası düzeydeki etkilerine ve Türkiye'deki demokratik normlara uyum sağlanması gerekliliğine dikkat çekti.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, hükümet olarak sansür ve yasaklara karşı olduklarını ancak bireysel özgürlüklerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve gençlerin güvenli eğitim alması gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, dijital ağların, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı gibi suçların yayılmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda, TikTok Türkiye Sözcüsü Emre Gelen, platformun güvenlik önlemleri konusunda detaylı bir sunum yaptı. Gelen, özellikle moderasyon süreçleri ve zararlı içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, 18 yaş altı kullanıcılara yönelik kısıtlamalar ve ailelerin bu süreçteki rolünü artırmak için teknolojiye yapılan yatırımları vurguladı.

Hüseyin Yayman, TikTok ekibinden daha fazla açıklama ve ikna edici bilgiler talep ederek, komisyon üyelerine görüşlerini bildirmeleri için söz verdi. Toplantı, milletvekillerinin TikTok ekibine yönelik sorularıyla devam etti.