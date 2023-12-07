Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı öncesinde soruları yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gelecek hafta ilk toplantısını yapacağını hatırlatan Işıkhan, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“RESMİ GAZETE’DE YAYIMLAMAK ZORUNDAYIZ”

Yozgatlıları da ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ne zaman sonuçlanacağı konusunda Bakan Işıkhan, “Komisyonun çalışmasına bağlı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor. Erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak” dedi.

Süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini ifade eden Işıkhan, “İlkemiz her zamanki gibi, siz de biliyorsunuz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” diye konuştu.

“TEK ZAM OLACAK”

İşveren desteğiyle ilgili de Bakan Işıkhan, konunun komisyonda değerlendirileceğini söyledi. Gelecek yıldı asgari ücrete ara zam olmayacağını yineleyen Işıkhan, “Tek zam olacak. Çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, örneğin deprem gibi. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık” değerlendirmesinde bulundu.