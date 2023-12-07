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Başvuru öncesinde Yerköy Belediyesi'nde uzun yıllar veteriner hekimlik yapan İlhan Yılmaz, başvuru sonrasında yaptığı konuşmada doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmek için adaylığını açtığını belirtti. Yılmaz, plan, program ve projeleriyle bu sorumluluğa hazır olduğunu ifade ederek, Yerköy'ün daha ileriye gitmesi için elini taşın altına koymaya kararlı olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Yerköy'ün geleceği için birleşmeye ve ortak çaba göstermeye çağıran İlhan Yılmaz, "Memleketin ufkunu ve vizyonunu geliştirmek isteyen herkesi, Yerköy'ü daha güzel yarınlara taşımak adına birlikte çalışmaya davet ediyorum" dedi.



Yılmaz, Yerköy'de görev yapmış olan bütün belediye başkanlarına teşekkürlerini sunarken, önümüzdeki seçimde aday olan diğer partilere de başarılar diledi.

Konuşmasını, Yerköy'e olan değer vurgusuyla tamamlayan İlhan Yılmaz'ın sözleri, destekleyen kalabalık tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Aday adaylığı başvurusu, Yerköy'de heyecan ve umut dolu bir atmosfer yarattı.

İLHAN YILMAZ KİMDİR?

1981 yılında Yerköy’de doğan İlhan Yılmaz; ilk, orta ve lise eğitimini Yerköy’de, yükseköğrenimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Yerköy’e dönen Yılmaz; 2 yıl süreyle özel sektörde çalışmış, daha sonra Yerköy Belediyesi’nde veteriner hekim olarak başladığı görevini 16 yıl boyunca sürdürmüştür.

Kaygılı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde Başkan Yardımcılığı, Yozgat Veteriner Hekimler Odasında 5.6.7.8. Dönem Haysiyet Divan Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Ortaokul, lise ve üniversite yıllarında amatör kulüplerde futbol oynayan Yılmaz; mesleğinin yanı sıra tarımla da uğraşmaktadır.

İlhan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.