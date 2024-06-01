MEB, mezuniyet törenlerinde gösterişli ve abartılı kutlamalara izin verilmeyeceğini açıkladı. Velilerden izin alınmasının zorunlu olduğu bu etkinliklerde, öğrencilerin zararlı alışkanlık ve olumsuz davranışlardan korunması için öğretmenler ve veliler çeşitli tedbirler alacak.

Mezuniyet törenleri için okullara ve velilere maddi yük getirmeyecek düzenlemeler de genelgede yer aldı. Pahalı ve lüks mekanlar yerine, okulların mevcut uygun alanlarının kullanılması teşvik edilecek. Bu düzenlemeyle, ailelerin üzerindeki maddi baskının hafifletilmesi amaçlanıyor.

Mezuniyet etkinliklerinin il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden onay alması gerektiği belirtildi. Bu şekilde, törenlerin daha kontrollü ve düzenli bir şekilde yapılması sağlanacak.

MEB, genelge ile mezuniyet törenlerinin daha sade ve anlamlı hale getirilmesini hedefliyor. Öğrencilerin ve ailelerinin bu önemli anı, değerlerimize uygun bir şekilde kutlamaları için gerekli adımlar atıldı.