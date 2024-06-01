Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerlikle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Güler, "Zorunlu askerlik kalkacak mı?" sorusuna net bir yanıt verdi.

Bakan Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'EFES-2024 Tatbikatı’nda basın mensuplarına konuştu. Güler, zorunlu askerliğin kaldırılması ve profesyonel askerliğe geçilmesi konusunda merak edilen soruları yanıtladı.

Güler, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatan savunmasında gençlerin görev almasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir," dedi.