Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ve işlem ücretleri açıklandı. Açık lise öğrencileri, bu önemli bilgiler doğrultusunda kayıt yenileme sürecini takip edebilirler.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da başladı ve 13 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bu süre içinde öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) KAYIT YENİLEME İŞLEMİ VE ÜCRETİ

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 TL olan sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatıracaklar. Ödemeler, https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartı veya Türkiye Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Kayıt yenileme işlemi sırasında, öğrenciler ders seçimlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabileceklerdir. Bu süreç, öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini kolayca tamamlamalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.