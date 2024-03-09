İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan ile birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette, partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek önemli bir diyalog süreci gerçekleştirdi.

Kayalar ve Taştan, vatandaşlarla yaptıkları sohbetlerde, gündemdeki son gelişmeleri ve yerel seçimlere dair stratejileri tartıştı.

Ayrıca, vatandaşların dilek, şikâyet ve önerilerini dinleyerek, bu geri bildirimler ışığında yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Bu buluşmanın, İYİ Parti'nin Yozgat'ta seçim öncesi halkla iç içe olma stratejisini ve yerel sorunlara duyarlı yaklaşımını göstermesi açısından önem taşıdığı söylendi.

Milletvekili Kayalar ve Belediye Başkan Adayı Taştan'ın, vatandaşların sesine kulak vererek oluşturacakları politikalar, seçim sürecinin kritik unsurları arasında yer alıyor.

İYİ Parti'nin bu ziyareti, Yozgat'ta seçim atmosferine yeni bir soluk getirirken, parti yetkililerinin halkla doğrudan iletişim kurma çabası, seçmenler tarafından takdirle karşılandı.