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Saraykent ilçesinde 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlıkları devam ediyor.

Toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarının sonuçları değerlendirildi ve öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla alınacak önlemler masaya yatırıldı. Ayrıca, önümüzdeki yıl yapılacak LGS sınavı için stratejiler geliştirme ve fikir alışverişi de gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin başarılı bir şekilde liseye geçişlerini sağlamak için bu tür toplantılar oldukça önemlidir. Öğrencilerimizin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak ve gelecekteki başarılarını garanti altına almak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Doğan “Özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, uygun ve takvime bağlı gerçekçi hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi noktasında emek, gayret ve samimiyet gösteren tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılar dilerim” şeklinde konuştu.