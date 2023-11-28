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Kadına Yönelik Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Kaymakam Topuz ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapılırken, eylem planının etkin bir şekilde uygulanması amacıyla kadına şiddet alanında çalışan ilgili kurumların görüş ve önerileri değerlendirildi.

İlçede dönem içerisinde yapılan faaliyetler, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen KADES uygulamasının vatandaşlara tanıtımı noktasında daha aktif çalışılması gerektiğine vurgu yaparak şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi işaret edildi.

Yapılan değerlendirme, görüş ve önerilerin belirtilmesi ile toplantı sona erdi.