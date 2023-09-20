Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, LGS görevli ücretlerinin ödenmesi hakkında Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunduklarını söyledi.

Tuygunyaptığı açıklamada, “Bu sınavın yapılış aşamasının en zor basamaklarında dişini tırnağına takarak gece gündüz yol giderek soru kitapçığı sandıklarını ülke geneline ulaştırmasını sağlayan şoför, hizmetli ve taşıyıcılar,Soru kitapçıklarının il ve ilçelere ulaşmasından sonra soru kitapçığı sandıklarını teslim alarak sınavın yapılacağı güne kadar soru kitapçıklarının güvenliğini sağlayan depo güvenliğinde görevli polis memurları,Sınavın yapıldığı gün sınav soru kitapçığı sandıklarının okullara ulaştırılmasını sağlayan nakil koruma görevlisi, hizmetli, taşıyıcı ve şoförler,Soru kitapçıklarının Ölçme Değerlendirme kuryelerinden teslim alınmasından sınav sonrasında sınav soru kitapçığı sandıklarının Ölçme Değerlendirme kuryelerine teslim edilmesine kadar iki gün görev yapan, her görevlinin iki oturum ücret almasına rağmen tek oturum ücreti ödenecek olan Bölge Yürütme Komisyonu Destek Görevlisi Sınav Hizmetleri Bölüm Şefi,Bölge Yürütme Komisyonu Destek Görevlisi Mebbis Yöneticisi, Bölge Sınav Yürütme Komisyon Başkanı İl-ilçe Milli Eğitim Müdürleri, Bölge Sınav Yürütme Komisyon Üyelerinin Şube Müdürleri ücretlerinin hala ödenmediği bilgisi sendikamıza iletilmiştir.4 Haziran 2023 tarihinde LGS sınavlarında görev yapan şoför, hizmetli, taşıyıcılar, depo güvenliğinde görevli polis memurları, nakil koruma görevlileri, bölge yürütme komisyonu destek görevlileri sınav hizmetleri bölüm şefleri, mebbis yöneticileri, Bölge Sınav Yürütme Komisyon Başkanları il-ilçe milli eğitim müdürleri ve Bölge Sınav Yürütme Komisyon Üyelerininşube müdürleri hak ettikleri ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ivedilikle ödenmesinin sağlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi)