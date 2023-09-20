TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, atıkları verilen sürede doğru geri dönüşüm kutularına atmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında hazırlanan etkinliklerde 5D modeliyle çocuklara ‘sıfır atık’ kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda farkındalık sağlanması hedefleniyor. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; ‘Düşün, Gerekli Değilse Tüketme’, ‘Daha Az Tüket’, ‘Değerlendir, Yeniden Kullan’, ‘Değiştir, Farklı Amaçla Kullan’ ve ‘Dönüştür, Doğa Kazansın’ prensiplerinden oluşuyor” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)