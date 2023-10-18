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Eskişehir’deki Boz Dağ’da kış uykusuna yatmaya hazırlanan bir yılanın kendine yuva aradığı anlar, bölgede yürüyüş yapan gezginlerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eskişehir’e yakın en yüksek dağlardan biri olan Boz Dağ’a Özlem Sakarya ve arkadaşı yürüyüşe gitti. Yürüyüş esnasında bir yılan fark eden Sakarya, o anları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Görüntülerde ilgi çekici desenlere sahip bir yılanın kayaların arasında sığınabileceği uygun bir boşluk aradığı görülüyor. Havaların soğuması ile kış uykusuna yatacağı tahmin edilen 1 buçuk ile 2 metre arasında uzunluğa sahip olan yılan, tepeye doğru tırmanarak kendine yer aradığı tahmin edildi.