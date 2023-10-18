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Yozgat 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 32 hükümlü ve tutuklunun çalıştığı atölyede, tek kullanımlık hasta ameliyat önlüğü, sedye örtüsü, kolonoskopi şortu, ameliyathane boks önlüğü ve diş ünite fotöy kılıfı gibi birçok tekstil ürünü üretiliyor. Üretilen ürünler başta Yozgat olmak üzere Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale İl Sağlık Müdürlükleri ile üniversite hastanelerine gönderiliyor. İş yurtları bünyesinde kurulan atölyelerde sigortalı olarak çalışan hükümlü ve tutuklular, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini hem topluma hazırlıyorlar hem de meslek ediniyorlar. Hükümlü ve tutuklular çalıştıkları güne karşılık maaş alıp, satılan ürünlerden de kar payı alıyor. Hükümlü ve tutuklular ayrıca cezaevinde kurulan hobi atölyesinde ahşaptan gemi, sandık, saat gibi ürünler de üretiyorlar.



"MESLEĞİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Tekstil atölyesinde 1.5 yıldır çalıştığını söyleyen hükümlülerden S.S., “Yozgat 1 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunmaktayım. Biz burada dışarıda olan herhangi bir tekstil fabrikasında üretilen her ürünü üretmekteyiz. Ağırlıklı olarak hastanelerde tek kullanımlık ürünler üretiyoruz. Ceza infaz kurumunda böyle bir iş imkanı sunulması bizlere hem psikolojik hem de maddi anlamda iyi gelmektedir. Cezamızı infaz ederken kendimizi sanki fabrikada çalışan bir işçi gibi hissediyoruz. Maaşlarımızı, kar paylarımızı alıyoruz. Cezamı infaz ettikten sonra dışarıda da aynı mesleği sürdürmeyi düşünüyorum. Buraya gelmeden önce meslekle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bizim burada kalifiye eleman olmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.



"İNFAZ KURUMUNDA MESLEK SAHİBİ OLDUM"

Hükümlülerden F.A. ise, “Burada devletimizin bize sunmuş olduğu imkanlarla meslek öğreniyoruz. Maddi kazanç elde edip zaman geçiriyoruz. Hastanede kullanılan tekstil ürünlerinin hepsini üretebiliyoruz. Daha önce mesleğim yoktu, burada meslek sahibi oldum, kendimi burada geliştirdim. Buradan çıktığım zaman da mesleğimi devam ettirmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hobi atölyesinde ahşaptan ürünler ürettiklerini söyleyen hükümlü A.O. da, “Kuruma geldiğim andan itibaren hobi atölyesi faaliyetlerine katılıyorum. Burada geri dönüşümden sandık, gemi, saat ahşap ürünleri üreterek hediyelik eşyalar elde ediyoruz. Bu faaliyetler bize sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok büyük katkılar sunuyor. Gerek kendimize, gerek ailemize, gerekse topluma karşı faydalı birey olma yolunda önemli adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.



"TEK KULLANIMLIK HASTANE ÜRÜNLERİ ÜRETİLİYOR"

Yozgat 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ahmet Gök, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine yönelik eğitim ve kursların 2 yıldır sürdüğünü anlatarak, “Ceza infaz kurumumuz 2021 yılı Ağustos ayında hizmete girmiştir. Ceza infaz kurumumuz geçen 2 yıl içerisinde hükümlü ve tutuklulara meslek edinmelerine yönelik iş ocakları, kurslar, eğitim ve seminerler vermektedir. Özellikle eğitim servisince yapılan meslek edindirme kurslarında okuma-yazma ve Kur'an-ı Kerim kursları bulunmaktadır. Bununla birlikte kurumumuzda hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla ceza infaz kurumları iş yurtları kurumunun bilgisi dahilinde Yozgat 1 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda İş Yurdu Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde tekstil atölyesi, fotoğraf ve baskı faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Özellikle tekstil atölyemizde hastanelerin tek kullanımlık tekstil ürünleri üretilmektedir. Şehrimize yakın olan Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri İl Sağlık Müdürlükleri ve üniversite hastaneleri ile görüşmeler sağlanıp protokol imzalanarak, ürettiklerimiz ürünleri ilgili hastanelere göndermekteyiz. Bunlar ameliyat boks önlüğü, hasta ameliyat ve diş ünite önlüğü gibi ürünlerdir. Hastaneler bizden aldıkları ürünlerden memnun kalıyorlar ve olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

"ATÖLYEDE 32 ÇALIŞAN VAR"

Tekstil atölyesinde 32 hükümlü ve tutuklunun çalıştığını ifade eden Savcı Gök, “Hükümlü ve tutuklularımız burada çalıştığı zamanda herhangi bir faaliyet gerçekleştirdikleri için kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Müdürlüğümüzce kendilerine maaş verilmektedir ve sigortaları yatırılmaktadır. Burası bir fabrika gibi çalışıyor, faaliyetlerimizi günden güne artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl yüzde 30 civarında faaliyetlerimizi artırarak büyümeyi düşünüyoruz. Şu an 32 hükümlümüz çalışmakta, çalışan hükümlü sayımızı artırmayı düşünüyoruz. Buradaki hükümlü ve tutuklularımız buraya geldiklerinde tekstille alakalı bir bilgileri yoktu. Burada meslek edindiler, tahliye olduklarında da terzilik ya da tekstil atölyelerinde çalışmak gibi planları var. Tahliye olduktan sonra kendilerinin de iş imkanı bulunmaktadır” diye konuştu.