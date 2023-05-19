Sağlanan hibe destekleriyle Türkiye’nin 42 ilindeki kırsal alanlarda Avrupa Birliği (AB) standartlarında 3,7 milyar liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırıldı.

Kurulan tesislerde 5 bin 600 vatandaş istihdam ediliyor.

AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında sağlanan desteklerle, özellikle çalışma çağındaki 18-40 yaş arasındaki genç nüfusun kente göçünün önlenmesi amaçlanıyor.

SEKTÖR DEĞİŞTİREREK KENDİ İŞLETMESİNİ KURDU

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kadılı köyünde yaşayan Mustafa Yoldaş, sektör değiştirerek TKDK’dan aldığı hibe desteğiyle hayvancılık işletmesi kurdu.

Yoldaş, yaptığı açıklamada, çalışma hayatına 2001’de iletişim sektöründe başladığını ve devamında 2009’ dan itibaren inşaat işleriyle uğraştığını söyledi.

Daha sonra hayvancılık sektörüne geçmeye karar verdiğini belirten Yoldaş, şöyle konuştu:

“TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaptım ve projenin onaylanmasıyla hayvancılık tesisi kurdum. Projedeki mali yükün uygulama aşamasında verilen avansla azaltılması işimizi kolaylaştırmıştır. Sürü yönetimi, sıyırga, yem karma ve dağıtma ile gübre yönetimi kriterleri işlerimizi daha da kolaylaştırıyor. Günlük 2 bin litre süt üretimi var, sütü dönemsel anlaşmalarla ulusal markalara satıyoruz. Her geçen zamanla kapasite artırımı için çalışılıyor. Altı ayda bir 200 hayvan ise et kesimi için gönderilmektedir.”

Yoldaş, 7 kişinin tam zamanlı çiftliğin genel düzeni ve hayvan bakımı için istihdam edildiğini dile getirdi.

Yarı zamanlı olarak da bir veteriner hekim istihdam ettiklerini aktaran Yoldaş, kullandıkları yemleri üreterek ve güneş enerjisi sistemi kurarak karlılığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

OTEL AÇMAK İÇİN BERLİN’DEN AĞRI’YA YERLEŞTİ

Almanya’dan Türkiye’ye dönen 26 yaşındaki çocuk gelişimi mezunu ve bir çocuk annesi Fatma Çelik, memleketi Ağrı’da 24 odalı butik otel açtı.

Çelik, Almanya’nın Berlin şehrinden tatil için geldiği memleketi Eleşkirt’te TKDK destekleriyle yapılan apart otelleri gördü ve yatırım yapma kararı aldı.

TKDK Ağrı İl Koordinatörlüğüne 7 buçuk milyon TL’ye mal olacak proje başvurusu yapan Çelik, yatırımını tamamlamasının ardından yaklaşık 4,5 milyon lira hibe desteği aldı.

Yerli ve yabancı turistlere hizmet vermek amacıyla yapılan otelin 15 kişilik spor salonu ve 200 kişilik kafesi bulunuyor.

Çelik, yaptığı açıklamada, su arıtma sistemleri ve güneş enerjisinin de tesise entegre edildiğini söyledi.

Otelde 4 kişiye istihdam sağlandığını belirten Çelik, önceliği kırsalda yaşayan kadın çalışanlara verdiklerini kaydetti.

VAN’DA 12 VATANDAŞA İSTİHDAM SAĞLIYOR

Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşayan girişimci Fecri Hangül, 60 büyükbaş kapasiteli süt sığırı çiftliği kurdu.

Hangül, yaptığı açıklamada, yıllarca inşaat taahhüt işleri yaptıktan sonra baba mesleği hayvancılığın ilgisini çekmeye başladığını söyledi.

Bu düşüncesinin ardından sektörel araştırmalara başladığını belirten Hangül, şöyle konuştu:

“2018’de bir bilgilendirme toplantısında TKDK ile tanıştık ve 4 milyon liraya mal olacak yatırım için proje sundum. Projenin onaylanmasının ardından yatırımı tamamlayarak 2,5 milyon TL hibe aldık. İşletmede üretilen sütü soğuk zincir vasıtasıyla Van’daki süt işleme tesislerine satıyoruz. Halihazırda doğrudan 5, dolaylı 12 kişiye istihdam sağlıyoruz.”

Hangül, TKDK desteklerinin sektöre çok katkı sağladığına işaret etti.

İşletmenin maliyetlerini azaltmayı planladıklarını aktaran Hangül, elektrik ihtiyacının güneşten sağlanması için yenilenebilir enerji üzerine ikinci bir proje daha sunacaklarını kaydetti. Haber Merkezi