Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Parlak yaptığı konuşmada; “ Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönem noktalarından birisidir. Tarih boyunca bağımsız yaşamak Türk milletinin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız sürdürmesi için buna inanan ve Türk milletinin kendi azim ve kararı kurtaracak diyen büyük önder 7’den 70’e kuzeylisi, güneylisi, doğulusu, batılısı, her insanımızı alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa yokluğa rağmen mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. 1919’da Samsun’da yakılan milli mücadelenin istiklal ateşi milletimizin gönlündeki yerini hala ilk gün ki azim ve coşkuyla muhafaza etmiştir. Bu meşaleyi yakan şanlı milletimizin umut ve inançları olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde geriye dönmeden yollar düşen ve canı pahasına istiklali savunan ecdadımızın milli mücadele olduğu bugünde aynı inançla ülkesini ileriye taşıma gayreti veren gençlerimize ilham kaynağı olmuştur. Atatürk en büyük eserim dediği demokratik, laiklik olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine Cumhuriyet’e sahip çıkacaktır. Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Birlik beraberlik içerisinde birbirlerine sevgi ile yaklaşan iyi eğitim almış teknolojik kabiliyeti ile donatılmış Türk genci ülkemizin en iyi bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Milli mücadelede ki birlik beraberlik her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaştırılmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Bayrağımızı hür olarak vatanları üzerinde dalgalanıyorsa bunu ulu önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize borçluyuz. Bu nedenle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyor hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor bayramını sevgi ve saygıyla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra okulların halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu. Sporcuların gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Törene, Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Selma Şahin/ Alpaslan Demir