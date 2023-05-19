Yerköy Devlet Hastanesi yetkilileri, kene ısırığı sonrasında keneyi kendilerinin çıkaramayan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerköy Devlet Hastanesi “Kene ısırığı sonrasında keneyi kendiniz çıkarmaya çalışmak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, keneyi kendiniz çıkaramadığınız durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir” dedi.

Kene ısırıklarından korunmak için de bazı önlemler alınması gerektiğini belirten Yerköy Devlet Hastanesi, ormanlık alanlarda yürüyüş yaparken uzun kollu ve bacaklı giysiler giyilmesi, böcek kovucu spreyler kullanılması gibi tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşların sağlığı için bu uyarıların önemli olduğunu vurgulayan Yerköy Devlet Hastanesi yetkilileri, kene ısırığı sonrasında yapılması gerekenleri de hatırlattı. Kenenin üzerine alkol dökerek veya çakmakla yakarak çıkarmaya çalışılmaması gerektiğini belirten yetkililer, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Yetkililer, vatandaşların kene ısırığı konusunda herhangi bir şüpheleri olduğunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalarının altını çizdiler. Haber Merkezi