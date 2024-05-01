Araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapılacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt piyasasını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün 85 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarında indirim haberi geldi.

Akaryakıt sektöründen elde edilen bilgilere göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın gece itibariyle geçerli olacak şekilde 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Akaryakıt fiyatları, bayiler ve bölgeler arasında farklılık gösterebilir.