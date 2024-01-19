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Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkanı adayı Kazım Arslan olarak açıklandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kazım Arslan’ın Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı.

"BABA OCAĞINA HOŞ GELDİNİZ"

Erbakan yaptığı paylaşımda, “20. Dönem Refah Partisi Yozgat Milletvekili ve 2014-2019 yılları arasında Yozgat Belediye Başkanı olarak görev yapan, Yozgat'ın sevilen ismi Dr. Kazım Arslan partimize katılarak Yozgat Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza baba ocağına hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz” dedi.

KAZIM ARSLAN YUVAYA DÖNDÜ!

Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkan adayı olarak atılan Kazım Arslan, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Yozgat Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almıştı. Kazım Arslan’ın Yeniden Refah Partisi’nden aday olduğunu duyan vatandaşlar ise bu haberi, “Kazım Arslan yuvaya mı döndü” diyerek yorumladı.