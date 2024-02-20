Bir mahalle toplantısında seçim döneminde gıda kolileri, bir takım paketler ve çeklerin hazırlığına girildiğini söyleyen belediye başkan adayı Arslan, bu hazırlığın icraatlarına güvenmeyenlerin işi olduğunu belirtti.

Seçim döneminde bu hazırlıkların seçmen avlamak ve adam tavlamak için yapıldığını vurgulayan Arslan, vatandaşların utanmadan, onuru kırılmadan alışveriş yapabilecekleri Yeniden Refah Kartı projesini hazırladıklarını aktararak bu projeyle birlikte yardım yaparak oy satın alma düşüncesine de son vereceklerini bildirdi.

“MİLLETİN İRADESİNİ 1 NİSAN’DA ÖĞRENECEKLER”

Yozgatlının oyunun satılık olmadığını dile getiren Arslan, “İcraatlarına güvenmeyenler şu anda başladılar. Gıda kolileri, bir takım paketler ve çekler hazırlanıyor. Ne yapacaklar bununla oy satın alacaklar. Ama bilmiyorlar ki Yozgatlının oyu satılık değil. Milletin iradesinin ne olduğunu 1 Nisan’da öğrenecekler” ifadelerini kullandı.

“İNSAN KANDIRMA DÖNEMİ BİTECEK”

Arslan, “İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelerimize, yetimlere, emeklilere ve ihtiyaç sahibi olan herkese yeni dönemde proje olarak hazırlamış olduğumuz Yeniden Refah Kartı vereceğiz. Bundan sonra gıda kolisi ile adam tavlamak yok. Gıda kolisi ile seçmen avlamak da yok. İnsanların onurlarıyla ve izzeti nefisleriyle oynama hakkımız yok. Bir de bu milletin makarnadan, bulgurdan, Ayçiçek yağından başka şeylere de ihtiyacı var. İnsanlar utanmadan, onuru kırılmadan alışveriş yapabilecekler. Seçim zamanı gıda kolileri vb. yardımlarla insan kandırma dönemi bitecek” dedi.