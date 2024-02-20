Asım’ın Nesli V. Gençler Arası Öykü Yarışması düzenlenecek.

Yozgat Valiliği, başvurularının 3 Mayıs 2024 tarihinde son bulacağı yarışmaya davet etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anmak, gençlerin Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliğini, milli mücadeledeki rolünü, vatanı ve milleti için yaptıklarını ortak tarih bilinciyle ele almasını sağlamak, gençlere milli birlik ve beraberliğimizin sembolü İstiklal Marşı’mızda yer alan bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet temalarının önemini hatırlatmak ve gençlerde milli bir bilinç oluşturmak amacıyla yarışma İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a ithaf edilmiştir. Yarışma kapsamında yazılacak eserlerde herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. V. Gençler Arası Öykü Yarışması’na 13-25 yaş aralığındaki gençler katılabilecektir. Yarışma 13-17 ve 18-25 yaş aralıkları olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir. Başvurular 15 Şubat 2024 – 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında gsbbiz.gsb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Katılımcılar, gsbbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) aracılığıyla başvuru yapabilecektir” ifadelerine yer verildi.