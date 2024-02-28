Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, vatandaşlara seslenerek açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Arslan bu kez de 2019-2024 yıllarında söz verilen ve yapılmayan hizmetleri anlatarak vatandaşların karşılaştırma yapmasını istedi.

“Kazım Arslan’ın 5 senesi sonraki 5 sene” diyerek kendi söz verdiği ve yaptığı projeleri anlatan Arslan, 2019-2024 yıllarında söz verilen ve yapılmayan projeleri de tek tek anlattı.

Yozgat’a 34 tane proje sözü verdiğini ve 33 tanesini gerçekleştirdiğini bildiren Arslan, mevcut başkanın ise verilen 28 tane projeden 1’ini yaptığını dile getirdi.

“YOZGAT’IN KAYBEDECEK ZAMANI YOK”

Vatandaşlarda kendi dönemini ve şimdiki 5 seneyi karşılaştırmasını isteyen Arslan, “Yozgatlı vatandaşlara düşen şudur, elini vicdanına koyacak iki 5 seneyi karşılaştıracak. Kazım Arslan’ın 5 senesi sonraki 5 sene… Ne sözler verildi ve neler yapıldı, ne sözler verildi ve neler yapılmadı? Vatandaşlar bu iki soruyu ve cevapları karşı karşıya koyacak, sonra kararını verecek. Çünkü Yozgat’ın kaybedecek zamanı yok. Yozgat 5 sene kaybetti, bir 5 sene daha kaybetmemesi lazım. Bizim çocuklarımıza karşı bir vebalimiz var. Nedir bu vebal; yaşanılabilir bir Yozgat’ı, dürüst ve adaletle yönetilen bir Yozgat’ı tesis edecek insanlara destek olmaktır” şeklinde konuştu.

“ŞU SÖZLERİ VERDİ DE YAPMADI DESİNLER”

Açıklamalarına devam eden Arslan, “Bu 5 senede ne yapıldı ne yapılmadı deyince dedikodu yapıyorsun, iftira atıyorsun deniliyor. Ne yaptın ne yapmadın diye sormanın neresi dedikodu? Kazım Arslan gelirse işçileri çıkartır, Kazım Arslan gelirse esnafın dükkânını yıkar, iktidardan gelmezse hizmet gelmez dedikodu bunlardır. Ben onlardan dedikodu, yalan, iftira yerine Kazım Arslan şu sözleri verdi de yapmadı demelerini beklerim” ifadelerini kullandı.

“SÖZÜNE NASIL İNANALIM”

Söz verilen 28 projenin sadece birinin yapıldığını söyleyerek yapılmayan projeleri aktaran Arslan, “Modern hayvan pazarı, Yozgatspor’a destek sözü yapıldı mı hayır. Süt üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi yapıldı mı yapıldı evet ama Tarım Bakanlığı yaptı. Topçu Göleti mesire alanı yapıldı mı hayır. Yeni organize sanayi bölgesi, istihdam artırmak amacıyla kilit parke ve bordür üretim tesisi ile sera botanik bahçeleri, kapalı pazar yeri, Termal Aqua Parkın çevre düzenlemesi, güneş enerjisi santralleri, düğün salonu kültür merkezi, kadınlar çarşısı, bilgi evleri, hobi bahçeleri projeleri yapılmadı. 28 tane proje söylenmiş 2 tanesi yapılmış. Onun da 1’ini Tarım Bakanlığı yapmış. Şimdi ben iftira mı ettim. Şimdi soruyorum, 5 senede ne yaptın ki bundan sonraki 5 senede ne yapacaksın. Geçenlerde projelerini açıklamış 100 tane proje… Önceki dönem verdiğin 28 tane projeden 1’ini yapmışsın. Senin sözüne nasıl inanalım” dedi.

“34 SÖZ VERDİK 33’ÜNÜ YAPTIK”

Konuşmasının devamında Arslan, “Yozgat’a hizmet etmeyenlere karşı tek başına mücadele ediyorum” diyerek önceki dönemde söz verdiği ve gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Arslan önceki dönemde Yozgat’a 34 tane proje sözü verdiğini ve 33 tanesini gerçekleştirdiğini tek tek açıklayarak anlattı.