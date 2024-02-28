PTT, UETS üzerinden yaşanan mağduriyet ardından vatandaşları uyardı.

Konya'da, PTT'nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderdiği haciz ihbarnamesiyle ilgili yaşanan mağduriyetin ardından 650 bin lira ödemek zorunda kalan vatandaş ardından PTT'den açıklama geldi.

Açıklamada, UETS'in gerçek kişiler için isteğe bağlı olarak online veya PTT müdürlüklerine yapılan başvurularla açılan e-tebligat hesaplarına vurgu yapıldı.

Zorunlu alıcı hesaplarının ise ilgili kamu kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda oluşturulduğu ve hesap sahibinin aktif hale getirerek kullanıma açtığı belirtildi. Bu süreçte, hesap açılışında kullanılan doğrulama yöntemleri ve IP adresleri gibi bilgilerin 30 sene saklandığı ifade edildi.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında, müşterilerin iletişim bilgilerini (cep telefonu ve e-posta adresleri) kaydetmeleri ve doğrulamaları istendiği vurgulandı. Bu sayede, hesap sahiplerine tebligatların SMS veya e-posta yoluyla bildirildiği belirtildi.

UETS'de tebligat gönderme yetkisi sadece kamu kurumlarına aittir ve gerçek kişilerin herhangi bir gönderim yetkisi bulunuyor.

Hesap sahiplerinin tebligatlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve tebligatın ulaştığı tarihten itibaren 5 gün içinde bu bilgilere erişmeleri gerektiği hatırlatıldı.