Kamboçya Ankara Büyükelçisi Chea Sok'u TBMM’de ağırlayan Milletvekili Akgül konu ile alakalı yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Kamboçya’nın karşılıklı dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Milletvekili Akgül’ün başkanlığında yapılan dostluk görüşmesine AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da katılım sağladı.

“FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

Akgül açıklamasının tamamında, “Başkanlığını yaptığım Türkiye-Kamboçya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak üye Milletvekillerimizin Asuman Erdoğan, Süleyman Şahan ve Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte Kamboçya Ankara Büyükelçisi Chea Sok'u Gazi Meclis'imiz TBMM'de ağırladık. Türkiye ve Kamboçya heyetleri olarak karşılıklı dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Kamboçya heyetleri olarak dün karşılıklı dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgusunu yaptık. Ayrıca iki ülke arasında inşaat, ulaşım, savunma sanayi ve turizm gibi bir çok alanda işbirliği potansiyelinin daha da açığa çıkarılması hususunda görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ŞAHAN DA KATILDI

Ziyaretten sonra Şahan ise, “Türkiye-Kamboçya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanımız Abdülkadir Akgül ve Milletvekillerimiz Asuman Erdoğan ve Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte Kamboçya Ankara Büyükelçisi Chea Sok'u Gazi Meclis'imiz TBMM'de ağırladık. Türkiye ve Kamboçya heyetleri olarak karşılıklı dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.