Yozgat Belediyesinde yeni bir dönemin başladığını söyleyen Başkanı Kazım Arslan nefretin ve kinin bir tarafa bırakıldığı, ötekileştirme ve düşmanlıkların yaşanmayacağı iş ve proje üreten bir anlayışın hakim olacağı bir yönetim sistemi ile çalışacaklarını söyledi.

“MAKAM SEVDALISI DEĞİLİZ”

Başkan Kazım Arslan makam ve mevki sevdalısı olmadıklarının altını çizerek, “İnşallah yeni dönem hepimiz için hayırlara vesile olur. Her şeyden önemlisi Yozgat'ımız için hayırlı hizmetlere vesile olur. Yine yeni dönem kinin bir tarafa bırakıldığı, nefretin bir kenara bırakıldığı, ötekileştirmelerin kenara bırakıldı, düşmanlığın bir kenara bırakıldığı bir dönem olur. Temennimiz, dileğimiz, duamız budur. Bugüne kadarda hep bunu yaptık. 2019’da bunu yaptık. 2024’te de bunu yapacağız. Bu bir makam sevdası değildir. İnancımızın bize yüklediği bir külfettir. İnancımızın bize yüklemiş olduğu bir mesuliyettir. Hep bu mesuliyetin idraki içerisinde bir mücadele verdik. Yoksa kimsenin makamında, mevkiinde gözümüz olmadı. Şu makamda biraz daha fazla oturalım diye bir düşünce içerisinde de olmadık” dedi.

“HİZMET SEVDAMIZI ENGELLEYEMEDİLER”

Halkın iradesine karşı koyulamayacağını göstermiş olduklarının altını çizen Başkan Arslan, “2014’de bizi aday göstermemiş olsalardı belki biz Yozgat'la bu kadar tanışmamış olacaktık. Belki biz Yozgat'la bu kadar bütünleşmemiş olacaktık. Ama bize güvenenlere, bize o zaman bu görevi tevdi edenlere borcumuzu çalışarak ödedik. Yozgat'a hizmet ederek ödedik. Yozgat'ı daha yaşanabilir bir şehir olma noktasında çok üstün gayretler göstererek ödedik. Maddi fedakarlıklar yaptık. Manevi fedakarlıklar yaptık. Dedikodulara maruz kaldık. İftiralara maruz kaldık. Ama Yozgat'a hizmet sevdamızı hiçbir şey engelleyemedi. 2019’da halkın iradesine karşı bir tavır sergilendi. 2019’da ayak oyunlarıyla aday gösterilmedik. Biz o gün inancımız bu haksızlığa karşı çıkmayı gerektiriyordu. Çıktık, bağımsız aday olarak inandığımız şeyleri savunduk, hakkı konuştuk, hakikati konuştuk. Kimsenin arkasından konuşmadık. Kimseye dedikodu yapmadık. Kimseye iftira etmedik. Yaptıklarımızı anlattık. Yapacaklarımızı anlattık. 2024’de tekrar aday olduk. Yaptıklarımızı anlattık yapacaklarımızı anlattık. Ama kimseye belden aşağı yapmadık. Kimsenin dedikodusunu yapmadık” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMA LİDER OLMAK ZORUNDAYIZ”

Önceki dönemde hiçbir personele kötülük düşünmediklerini ama bunun karşılığını bulamadıklarını söyleyen Arslan, “Beş yıl belediye başkanlığı yaptık. Hiç kimseye kötülük yapmadık. Hiç kimsenin kötülüğünü istemedik. Bize en ağır şeyleri söyleyenlere dahi en ağır şeyleri yapanlara karşı hoşgörüyle davranmaya çalıştık aileleri düşündük. Çocuklarını düşündük. Onlara hiçbir şekilde kötülük içerisinde olmadık. Ama daha aday gösterilmediğimiz andan itibaren bazı arkadaşlarınıza da şahsımıza karşı bir takım tavırlar gördük. Mesela bugün bizim bayram günümüz diyerek Çamlık'ta eğlence yapan arkadaşlar gördük. Milletin parasıyla, devletin parasıyla. Sokakta görünce bana selam vermemek için telefonu alıp kenara çekilip konuşuyor gibi yapanları gördük. Yozgat'ta seçimi kaybedip ara verdikten sonra tekrar belediye başkanı olan tek kişi benim. Topluma örnek olmaya devam edeceğiz ve kimse hakkında yine kötülük düşünmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZ ADİL OLACAĞIZ”

Arslan, yapılan yanlışlıklara dikkat çekerek adil olacaklarını belirterek; “Birçok yanlışlar yapılmış. Belediye zengin çiftlik ağasının miras yedi hovarda oğlu gibi yönetilmiş. Bu kadar söyleyeyim sadece. Kimse alınmasın. Bugün belediye çok kötü bir durumda. Pazartesi günü elektrikler kesilecek. Yozgat susuz kalacak. ÇEDAŞ borcu. Mazotçu mazot vermiyor. Niye? Çünkü Cuma günü ona ödeme sözü vermişler yapmamışlar. Usulsüz harcanan parayı tekrar yasal yollarla istedik. Bizim bir bütçemiz var. Biz bu bütçeyi en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Ben belediyeyi bırakırken İller Bankası'ndan gelen paranın yüzde yetmişi personel maaşını ödemeye yetiyordu. Yüzde otuzu da bize kalıyordu. Şu anda İller Bankası'ndan gelen para personel maaşını ödemeye yeterli değil, üstüne de para bulmamız lazım. Yüzde otuz daha para bulmamız lazım. Yani eskiden yüzde yetmiş olan personel maaşları şimdi yüzde yüz otuz artmış durumda. Hal böyleyken göreve başlamışız, bazı arkadaşlarımız hala dedikoduyla fitneyle fesatla uğraşıyor. Kazım Arslan maaş ödemeyecek mi? Kazım Arslan adam mı çıkartacak. Şu kadar adamı çıkartacak. Allah'tan korkmak lazım bir şey konuşurken. Biz kimsenin ekmeğinde aşında değiliz. Belediyeye iki sene içerisinde 370 tane personel alınması çok büyük bir yanlıştır. Yozgat'a ihanettir. Belediyeye ihanettir. Çünkü personel için harcadığımız kaynak millete hizmetten çaldığımız kaynaktır. Millete hizmet için harcayacağınız parayı belediyenin içerisinde tüketiyoruz. Ama olmuş, yapılmış. Yapacak bir şey yok. Hiç kimse işinden, aşından, ekmeğinden olmaz. Ama herkes de aldığı maaşın hakkını verecek. Nereye veriyorsak orada çalışacak. Kusura bakmasın. Benim kitabımda yatarak maaş alma yok, mesaiye gelmeden maaş almak yok. Mesai konusunda müsamaha eden birim amirlerine dakikasında soruşturma açarım. Milletin dakikasından, devletin dakikasından çalmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu işi yapıyorsak adam gibi yapacağız. Bakın ben dik durmakla hiçbir şey kaybetmedim. Biz adil olacağız. Adil olmak adalet gereğini yapmaktır. Adil olmak herkese eşit davranmak değildir. Hak edene hak ettiği gibi davranmaktır” şeklinde konuştu.