Artan akaryakıt fiyatları ve araç muayeneleri sonrası sürücüler araçlarını park etme eğilimine girerken, HGS kullanıcılarını da etkileyen bir gelişme yaşandı. Şimdi Hızlı Geçiş Sistemi'nin alt limit fiyatı artırıldı ve Garanti Bankası, müşterilerine bu değişikliği duyurdu.

Detaylara göre, HGS'nin alt limiti 100 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 75'lik bir artış gerçekleşti. Yeni fiyatlandırma 3 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Garanti BBVA'nın müşterilerine gönderdiği mesajda, "Değerli müşterilerimiz, HGS sınıf 1 ürün(ler)inizde otoyol ve üst geçit bakiyesinin yetersiz kalmaması adına alt limitiniz ve otomatik yükleme tutarınız 175 TL'nin altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir." şeklinde ifadelere yer verildi.

Sürücüler, bu artışlardan kaygı duyarken, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde de artış olduğu öğrenildi. Detaylar için haberimizi takip edin.

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye'deki otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan bir ödeme sistemidir. Bu sistem, sürücülerin daha önce kullanılan gişeler yerine radyo frekansı tanımlama sistemi aracılığıyla ücret ödemesini sağlar. Böylelikle sürücüler, köprülerden ve otoyollardan kesintisiz bir şekilde geçebilirler.