Türkiye'de milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği tatil süresiyle ilgili uzman bir isimden önemli bir açıklama geldi.

Bu açıklama, tatilini planlayanları hayal kırıklığına uğratabilir çünkü 9 günlük dönem, beklentilerinin ötesinde geçmeyebilir.

Şu anda Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, yaklaşan 9 günlük tatil dönemi için planlarını yapıyor. Bazıları yolculuğa çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladı bile. Ancak, bu tatil dönemini yaz tatili gibi geçirmeyi umanlar, maalesef beklediklerini bulamayabilirler.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu detaylara değindi: "9 günlük bayram tatili süresince sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Tatilinizi yaz tatili gibi planlayanlar, beklentilerini karşılayamayabilirler. Bu nedenle, kültürel geziler veya şehir dışında akraba ziyaretleri daha cazip olabilir. Ayrıca, bu süre içinde bölgesel yağışlar da bekleniyor."