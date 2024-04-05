Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 05 Nisan Cuma günü yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aydıncık ilçesine bağlı bir köyde, İ.K., M.K., H.K. ve Y.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahıslara yönelik yapılan aramada; 7 gram esrar, 3 adet ekstazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör, 8 adet tabanca şarjörü ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İ.K., M.K., H.K. ve Y.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam ettiğini belirten ekipler, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu madde satan kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecek ve toplumumuzu bu zararlı maddelerin etkilerinden korumak için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” dedi.