Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Evi’nde Ramazan İlahileri Meşk programı düzenlendi.

Büyük bir beğeni toplayan programa Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve musikiseverler katıldı.

Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu’ndan Solistliğini İbrahim Acer’in yaptığı, Kerem Mermertaş, Çağrı Çınarer, Mustafa Hilmi Güder, Muhammed Doğan ve Halil İbrahim Güneşer’in sazende olarak yer aldığı programda Ramazan ilahilerinin seçkin örnekleri sunuldu.

Program sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, tertip edilmiş olan bu güzel musiki akşamından dolayı solist ve sazendelere çok teşekkür etti.